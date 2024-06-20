Отримувала зарплату в рублях: жительку Харківщині підозрюють у колабораціонізмі

Під час російської окупації міста Ізюм Харківської області місцева жителька добровільно погодилась працювати на загарбників.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у червні 2022 року жінка обійняла посаду «головного спеціаліста відділу юстиції ВЦА Ізюмського району Харківської області».

До обовʼязків підозрюваної входила видача населенню довідок російського зразка.

За роботу на ворога жінка отримувала заробітну плату в російських рублях.

Нині колаборантка переховується від правоохоронців. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 38-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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