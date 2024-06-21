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В Україні запустили нову потужну газову свердловину

В Україні запустили нову потужну газову свердловину

АТ «Укргазвидобування», що є частиною Групи Нафтогаз, пробурило та запустило в роботу ще одну потужну свердловину. Вона додатково дає Україні 439 тис. куб. м газу щодоби.

Про це повідомляє «Нафтогаз України».

Свердловину було закладено як розвідувальну, щоб уточнити геологічну будову та оцінити газоносність відкладів одного з нещодавно відкритих покладів. Її глибина – 5 км 767 м, зазначили у пресслужбі компанії.

«Ми отримали позитивні результати на цій свердловині. Це означає, що в цього родовища є перспектива подальшого розвідувального розбурювання, щоб наростити сировинну базу та обсяги видобутку газу. До речі, було завершено буріння ще двох розвідувальних свердловин на цьому родовищі. Наразі їх готують до випробування», – зазначив очільник Укргазвидобування Олег Толмачев.

Нововведену свердловину почали бурити у вересні 2023 року. Роботи виконувало одне з відділень бурових робіт БУ «Укрбургаз».

Агентство Телевидения Новости

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