На Харківщині викрито жінку: влаштувалась до окупаційного пенсійного фонду

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 39-річній жінці в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканка Куп’янська під час окупації міста добровільно пішла на співпрацю з ворогом та обійняла посаду «главного специалиста отдела организации работы и выплат пенсий Управления Пенсионного фонда Харьковской области».

Колаборантка формувала списки пенсіонерів для отримання ними матеріальної допомоги від окупаційної влади та виконувала інші службові обов’язки.

Після деокупації жінка залишилась у Куп’янську і сподівалась уникнути відповідальності, проте правоохоронці зібрали доказову базу і викрили її.

Агентство Телевидения Новости