Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:40
Просмотров: 88

На Харківщині викрито жінку: влаштувалась до окупаційного пенсійного фонду

На Харківщині викрито жінку: влаштувалась до окупаційного пенсійного фонду

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 39-річній жінці в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканка Куп’янська під час окупації міста добровільно пішла на співпрацю з ворогом та обійняла посаду «главного специалиста отдела организации работы и выплат пенсий Управления Пенсионного фонда Харьковской области».

Колаборантка формувала списки пенсіонерів для отримання ними матеріальної допомоги від окупаційної влади та виконувала інші службові обов’язки.

Після деокупації жінка залишилась у Куп’янську і сподівалась уникнути відповідальності, проте правоохоронці зібрали доказову базу і викрили її.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 