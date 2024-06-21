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6 нових мікроавтобусів для Харківщини передали з Німеччини
Харківщина отримала 6 нових мікроавтобусів для громад та рятувальників.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Автобуси передали на потребу обласного управління ДСНС в Харківській області, а також в Куп‘янську, Ізюмську та Курилівську громади.
Отримані авто – результат співпраці з Міністерством закордонних справ Німеччини, Посольством Німеччини в Києві та Федеральним агентством з технічної допомоги (THW).