6 нових мікроавтобусів для Харківщини передали з Німеччини

Харківщина отримала 6 нових мікроавтобусів для громад та рятувальників.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Автобуси передали на потребу обласного управління ДСНС в Харківській області, а також в Куп‘янську, Ізюмську та Курилівську громади.

Отримані авто – результат співпраці з Міністерством закордонних справ Німеччини, Посольством Німеччини в Києві та Федеральним агентством з технічної допомоги (THW).

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