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Сьогодні збірна України по футболу зіграє зі Словаччиною на Євро-2024

Сьогодні збірна України по футболу зіграє зі Словаччиною на Євро-2024

У німецькому Дюссельдорфі 21 червня о 16:00 відбудеться матч 2-го туру групи E Євро-2024, у якому зустрінуться збірні Словаччини та України.

Про це повідомляє Sport.ua.

Сьогоднішній матч збірна України проведе в жовтому комплекті форми. Словацька команда зіграє в синьому.

На старті турніру збірна України зазнала фіаско у грі з Румунією (0:3), а Словаччина несподівано виграла у Бельгії (1:0).

Румунія та Словаччина набрали по 3 пункти, а Бельгія та Україна йдуть без набраних очок.

Агентство Телевидения Новости

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