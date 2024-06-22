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У Повітряних Силах повідомили, звідки окупанти запускали по Україні ракети й «шахеди»

У Повітряних Силах повідомили, звідки окупанти запускали по Україні ракети й «шахеди»

Вночі 22 червня для масованого удару по Україні армія рф застосувала ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Усього ворог використав 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл., рф)2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму)4 крилатих ракет «Калібр» (з акваторії Чорного моря)13 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – Приморсько-Ахтарськ, рф, Балаклава – Крим)

У результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:

7 крилатих ракет Х-101/Х-5554 крилаті ракети «Калібр»1 крилату ракету «Іскандер-К»13 ударних БпЛА типу Shahed

Агентство Телевидения Новости

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