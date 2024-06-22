Масована ракетно-дронова атака на Україну 22 червня: вибухи лунали в трьох областях

У ніч на 22 червня окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши 16 ракет повітряного, морського та наземного базування (12 цілей збито), а також 16 ударних БпЛА типу Shahed (13 дронів збито).

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Волинська область

Як повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко о 6:11, на світанку 22 червня під час повітряної тривоги на території області працювала ППО.

“У повітряному просторі були ворожі цілі. Наразі триває ліквідація наслідків падіння уламків. На щастя, постраждалих немає. Усі відповідні служби перебувають на місці та виконують свою роботу”, – написав він у Telegram.

Івано-Франківськ

Внаслідок атаки рф в Івано-Франківську є пошкодження в будинках та дитячому садку. У будівлях повибивало вікна.

«За попередньою інформацією, усі живі і здорові. Аварійна бригада оперативно розпочне забивати вікна в оселях франківців. Компенсацію за вибиті вікна мешканці зможуть отримати, написавши заяву в ЦНАПі», – написав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Львівська область

За даними начальника Львівської ОВА Максима Козицького, під час нічної повітряної атаки 22 червня ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці, інформація про постраждалих не надходила.

Агентство Телевидения Новости