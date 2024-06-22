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Терехов анонсував будівництво кількох підземних шкіл

Терехов анонсував будівництво кількох підземних шкіл

Будівництво підземних шкіл найближчим часом розпочнеться в різних районах Харкова. Поступово заклади для безпечного навчання школярів будуть зведені в усіх районах міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що набір до першої підземної школи, збудованої в Індустріальному районі, вже завершений. З осені у дві зміни там навчатиметься 900 дітей.

«До першого вересня в Харкові з’являться ще кілька таких шкіл. Найближчим часом починаємо будівництво», – повідомив мер.

Поступово підземні школи будуть зведені в усіх районах міста. За словами Ігоря Терехова, доки Харків потерпає від атак з боку рф, це єдиний можливий спосіб забезпечити безпеку школярів.

Також мер повідомив, що Харків ділиться своїм досвідом будівництва підземних шкіл з іншими прифронтовими громадами, зокрема, з Миколаєвом та Запоріжжям.

Агентство Телевидения Новости

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