На Одещині піймали харківського «мандрівника», який прямував до Молдови

В Одесі ліквідовано канал незаконного переправлення українців за кордон. 25 річний одесит у змові з місцевим жителем організував схему з переправлення осіб категорії «18-60» через державний кордон до Придністровського регіону Республіки Молдова.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Для підбору охочих організатор використовував один із месенджерів. Зі своїх клієнтів «бізнесмени» брали по 2,5 тисячі доларів США. У цю суму входили послуги з доставлення до кордону та подальшої координації дій.

«Але схемі не судилося запрацювати. Під час спроби покинути країну 29-річним харків’янином правоохоронці накрили обох зловмисників на гарячому, саме коли ті посадили на потяг до населеного пункту прикордоння свого клієнта та взяли з нього оплату за проїзд», – йдеться в повідомленні.

Під час обшуку слідчі вилучили речові докази протиправної діяльності затриманих та пакетик з речовиною білого кольору, яка буде направлена на експертизу. В разі підтвердження, що це є наркотик – буде кваліфіковано ще один злочин.

Обидва підозрювані затримані, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Заходи проводились за силової підтримки мобільного прикордонного загону «ДОЗОР» та за процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

Агентство Телевидения Новости