На Куп’янському напрямку відбито шість ворожих атак, два боєзіткнення ще тривають

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 10:00 22 червня. 850 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку цієї доби вже відбулося 53 бойові зіткнення. Загарбники завдали дев’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’ятнадцяти КАБів, понад 600 разів обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти.

На Куп’янському напрямку сьогодні відбулося вже вісім атак ворога в районах Степової Новоселівки, М’ясожарівки та Стельмахівки. Шість спроб окупантів просунутися вперед українські захисники відбили, дві штурмові дії тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости