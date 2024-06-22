Влучання дрона в автівку Укрпошти та удари авіабомб по будинках: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини

Протягом доби військові рф завдавала ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів. Через ворожі обстріли загинула жінка, травмовано чоловіка.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

21 червня у Вовчанську в автомобіль працівників пошти влучив ворожий дрон. Загинула цивільна жінка, чоловік дістав поранення.

21 червня війська рф завдали удари з застосуванням ФАБ-1500 по селу Борова. Пошкоджені приватні домоволодіння, магазини, автомобілі. Тілесні ушкодження отримав цивільний чоловік.

Село Кирилівка ворог обстріляв трьома УМПБ Д-30 СН. Пошкоджено приватні домоволодіння, двоповерхові будинки, магазин, будинок культури, господарчі споруди та виробничі будівлі.

У селі Підлиман окупанти застосували проти мирних мешканців РСЗО. Пошкоджені приватні домоволодіння, приміщення дитячого садку та приміщення сільського будинку культури.

Керованою авіабомбою росіяни завдали удару по селу Вільхівка. Пошкоджено приватний будинок та прилеглі споруди. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки

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