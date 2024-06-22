Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:43
Просмотров: 64

На Харківщині в ДТП постраждали четверо людей

На Харківщині в ДТП постраждали четверо людей

22 червня близько 11:45 у селищі Васищеве Харківського району сталося зіткнення Daewoo та Mitsubishi, який від удару перекинувся.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, за кермом Daewoo Lanos перебував 47-річний чоловік, водію Mitsubishi 27 років.

Внаслідок ДТП постраждали водій та 14-річна пасажирка Daewoo Lanos, а також 17-річний пасажир Mitsubishi. Інший водій отримав гостру реакцію на стрес. Постраждалих доставили до лікарні.

Інформація внесена до Єдиного обліку. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 