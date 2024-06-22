На Харківщині в ДТП постраждали четверо людей

22 червня близько 11:45 у селищі Васищеве Харківського району сталося зіткнення Daewoo та Mitsubishi, який від удару перекинувся.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, за кермом Daewoo Lanos перебував 47-річний чоловік, водію Mitsubishi 27 років.

Внаслідок ДТП постраждали водій та 14-річна пасажирка Daewoo Lanos, а також 17-річний пасажир Mitsubishi. Інший водій отримав гостру реакцію на стрес. Постраждалих доставили до лікарні.

Інформація внесена до Єдиного обліку. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Агентство Телевидения Новости