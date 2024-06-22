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Рятувальники повідомляють вже про 29 постраждалих у Харкові: триває розбирання завалів

Рятувальники повідомляють вже про 29 постраждалих у Харкові: триває розбирання завалів

ДСНС оновила дані щодо наслідків авіаудару по Харкову 22 червня. Станом на 17:00 відомо про трьох загиблих та 29 поранених.

Про це повідомили в ДСНС України.  

З перших хвилин на місцях влучань за різними адресами працювали понад 250 рятувальників та поліцейських. Комунальники та волонтери допомагають розбирати завали, надавати допомогу постраждалим.  

«Слідчі поліції обстежують місцевість, фіксують кожен доказ безпідставної атаки мирних харківʼян. Психологічна підтримка, юридична консультація, охорона майна громадян – під увагою екстрених служб системи МВС», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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