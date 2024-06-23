Обстріл Основ’янського та Холодногірського районів Харкова: зведення ХОВА

Упродовж доби окупанти продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

22 червня окупанти вдарили КАБами по Харкову, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

15:15 Харків. Основ’янський район. Внаслідок попадання КАБ (УМПП Д-30 СМ) пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, приватний будинок, п‘ять нежитлових будівель, 16 торговельних павільйонів, 25 транспортних засобів та 1 тролейбус, 2 аптеки, автосалон.

Постраждали 52 людини, із них 3 дитини та 1 поліцейський. Загинули 2 людини.

Холодногірський район. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля підприємства. Поранені 4 людини. Загинула 1 людина. 2:44 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, село Глушківка, приватне домоволодіння. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждала жінка.

2:05 село Кам’яна Яруга, Чугуївський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки.

12:08 Ізюмський р-н, Балаклійська ТГ, село Мілове. Виїзд на перевірку після вибуху, зруйновано житловий будинок. Постраждали 5 чоловік, 1 людина загинула. 15:30 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, село Лиман, траса Харків – Вовчанськ. Внаслідок обстрілу FPV-дрона травмовано двоє чоловіків.

14:00 селище Борова, Ізюмський район. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок.

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації атакували поблизу Вовчанська.Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії противника, ще одне боєзіткнення на даний час триває.

На Купʼянському напрямку противник здійснив 15 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане, Андрівка та Мʼясожарівка. 12 атак ворога успішно відбито. Напружена обстановка залишається поблизу Стельмахівки, де продовжуються три бойові зіткнення.

Агентство Телевидения Новости