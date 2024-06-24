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Наслідки влучання ракети С-300 в Харківському районі: у Дергачівській громаді показали наслідки

Наслідки влучання ракети С-300 в Харківському районі: у Дергачівській громаді показали наслідки

23 червня близько 13:40 росіяни завдали балістичного удару по цивільній інфраструктурі селища Слатине. За попередніми даними, армія рф застосувала ракету С-300.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Внаслідок обстрілу зруйнована адміністративна будівля Слатинського старостинського округу, декілька господарчих споруд, знищено дві одиниці комунальної техніки, а також інше комунальне майно, зокрема генератори, бензопили, мотокоси тощо.

Також пошкоджено близько 10 приватних будинків, два з яких – дуже суттєво.

Інформація про поранених не надходила.

Агентство Телевидения Новости

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