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Наслідки влучання ракети С-300 в Харківському районі: у Дергачівській громаді показали наслідки
23 червня близько 13:40 росіяни завдали балістичного удару по цивільній інфраструктурі селища Слатине. За попередніми даними, армія рф застосувала ракету С-300.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Внаслідок обстрілу зруйнована адміністративна будівля Слатинського старостинського округу, декілька господарчих споруд, знищено дві одиниці комунальної техніки, а також інше комунальне майно, зокрема генератори, бензопили, мотокоси тощо.
Також пошкоджено близько 10 приватних будинків, два з яких – дуже суттєво.
Інформація про поранених не надходила.