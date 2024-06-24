Наслідки обстрілу Харкова та області: зведення ОВА

На Харківському напрямку успішно відбито п’ять атак противника в районі Вовчанська. На Купʼянському напрямку Сили оборони відбили 9 атак окупантів. Окрім того, тривають два бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

15:00 Харків, Шевченківський район, заклад освіти. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано двоповерхову будівлю. Постраждали четверо людей (з них одна дитина 15 років).

Холодногірський район. Внаслідок обстрілу зруйновано два приватні будинки. Горів гараж та господарча споруда. Загинула одна людина, 8 людей постраждали (з них одна дитина 16 років).

Київський район. Два влучання у будівлю цеху підприємства, що не експлуатується

Загалом постраждали 12 людей (з них дві дитини та один співробітник ДСНС). Загинула одна людина. Електропостачання по Харкову відновлено в повному обсязі.

16:33 м. Куп’янськ. Внаслідок російського артобстрілу горів дах житлового будинку.

14:00 Куп’янський р-н., Великобурлуцька громада, с. Рублене. Внаслідок ворожого обстрілу травмовано чоловіка.

13:45. Харківський р-н., Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено будівлі сільради, «Нової Пошти», два житлових будинки.

На фото с. Слатине, Дергачівська ТГ, Харківський район.

Агентство Телевидения Новости