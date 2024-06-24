Наслідки двох ударів авіабомб по харківському «Екопарку»: з’явилися фото жахливих руйнацій

Під час обстрілу Харкова та передмістя у суботу, 22 червня, вкотре зазнав руйнувань розплідник для тварин на території «Фельдман Екопарк» у у Малоданилівській громаді під Харковом.

Наслідки руйнувань показав голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Як повідомили в екопарку, ворожі снаряди влучили по тій частині парку, яка останні пів року перебуває на реконструкції, тож ані людей, ані тварин на цій території в суботу не було. Проте не обійшлося без жертв.

«Лані та олені дуже лякаються та гинуть, навіть не потрапляючи під прямі удари. Тож у нас, на жаль, знову є втрати», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 травня в екопарку звернулися до гостей з районів Харківської області з проханням відтермінувати свої екскурсійні поїздки до «Фельдман Екопарк.

«Команда Фельдман Екопарк звертається до вас з проханням у зв’язку з напруженою ситуацією, яка склалася у Харківській області, тимчасово утриматися від поїздок до нашого соціально-гуманітарного мультикомплексу. Усі наші реабілітаційні, освітні та дослідницькі проєкти на певний час переформатовано в онлайн-режим. Курсування безплатних автобусів до Фельдман Екопарк також тимчасово припинено», – зазначили в пресслужбі.

Агентство Телевидения Новости