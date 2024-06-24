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На Харківщині легковик підірвався на міні: двоє загиблих

На Харківщині легковик підірвався на міні: двоє загиблих

У Харківській області внаслідок наїзду на протитанкову міну загинули двоє людей. Подія сталася 24 червня близько 5:30 у прифронтовому селі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

За даними рятувальників, легковий автомобіль Daewoo Lanos, рухаючись у прифронтовому селі Слобожанське Липецької громади Харківського району, натрапив на протитанкову міну.

У результаті вибуху водій загинув відразу. Його дружина померла під час евакуації до лікувального закладу.

Обставини цієї надзвичайної події встановлюються правоохоронцями.

Агентство Телевидения Новости

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