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На Харківщині легковик підірвався на міні: двоє загиблих
У Харківській області внаслідок наїзду на протитанкову міну загинули двоє людей. Подія сталася 24 червня близько 5:30 у прифронтовому селі.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
За даними рятувальників, легковий автомобіль Daewoo Lanos, рухаючись у прифронтовому селі Слобожанське Липецької громади Харківського району, натрапив на протитанкову міну.
У результаті вибуху водій загинув відразу. Його дружина померла під час евакуації до лікувального закладу.
Обставини цієї надзвичайної події встановлюються правоохоронцями.