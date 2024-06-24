У Харківській ОВА розповіли про стан постраждалих внаслідок обстрілів у вихідні

У лікарнях Харкова залишаються на лікуванні 20 людей, які зазнали поранень під час ворожих обстрілів міста 22 та 23 червня.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

22 червня до медичних установ області було госпіталізовано 42 людини.

Наразі в лікарнях на стаціонарному лікуванні залишається 17 постраждалих, серед них – дві дівчинки 12 та 13 років, стан середній.

Троє пацієнтів – у тяжкому стані: 32-річний та 52-річний чоловіки – стабільні, 46-річний чоловік знаходиться у вкрай тяжкому стані. Інші поранені лікуються у відділеннях хірургії, нейрохірургії, травматології.

Внаслідок ворожих обстрілів міста 23 червня було поранено 12 людей – 5 госпіталізовано до медичних закладів.

Наразі в лікарні перебуває 3 пацієнтів у стабільному стані, серед яких 15-річний хлопець.

Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим від ворожих обстрілів.

Агентство Телевидения Новости