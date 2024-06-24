Внаслідок ворожих атак по Харківщині постраждав мирний мешканець

За процесуального керівництва Купʼянської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 23 червня близько 14:00 окупанти вдарили FPV-дроном по території приватного домоволодіння у селі Рублене Купʼянського району. Отримав поранення 46-річний чоловік.

Також вчора ворог завдав авіаудар по селищу Слатине. Сталась пожежа. Пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарчі приміщення та комунальну техніку.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.

Агентство Телевидения Новости