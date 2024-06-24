На Харківщині лісоруб постане перед судом: йому загрожує до семи років увʼязнення

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно мешканця селища Бабаї за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, перевезення незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, наприкінці 2022 року у захисній лісосмузі поблизу селища Бабаї Харківського району чоловік, використовуючи бензопилу, нелегально вирубав тополі.

Завантаживши деревину до причепа, який був приєднаний до квадроцикла, він вирушив у напрямку свого будинку у селищі Бабаї.

Проте по дорозі чоловіка зупинили правоохоронці та припинили злочинну діяльність чорного лісоруба.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, чоловік спричинив державі майнову шкоду на загальну суму майже 120 тисяч гривень.

Обвинуваченого судитимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Агентство Телевидения Новости