Сегодня 17:29
Просмотров: 20
Окупанти вдарили по прикордонню Харківщини: кілька населених пунктів без світла
Сьогодні, 24 червня, близько 14:00 окупанти обстріляли село Одноробівка Богодухівського району Харківської області.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
Внаслідок обстрілу пошкоджено одноповерховий багатоквартирний будинок. Значно понівечено енергомережі.
Без світла залишаються села Стогнії, Баранівка, Цилюрики та частина Одноробівки. Без жертв, зазначив Коваленко.