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У Харкові комунальники усувають наслідки обстрілів у Холодногірському районі
У Холодногірському районі усувають наслідки ворожого обстрілу, який стався напередодні.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Представники волонтерських організацій, фахівці КП «Харківспецбуд», КП «Харківблагоустрій» СКП «Харківзеленбуд» і КП «Шляхрембуд» закривають віконні контури.
Внаслідок атаки майже повністю було зруйновано два приватних будинки, ще 40 – пошкоджено.
Вибуховою хвилею було вибито більше ніж 100 вікон у багатоквартирних будинках.