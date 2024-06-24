У Харкові комунальники усувають наслідки обстрілів у Холодногірському районі

У Холодногірському районі усувають наслідки ворожого обстрілу, який стався напередодні.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Представники волонтерських організацій, фахівці КП «Харківспецбуд», КП «Харківблагоустрій» СКП «Харківзеленбуд» і КП «Шляхрембуд» закривають віконні контури.

Внаслідок атаки майже повністю було зруйновано два приватних будинки, ще 40 – пошкоджено.

Вибуховою хвилею було вибито більше ніж 100 вікон у багатоквартирних будинках.

Агентство Телевидения Новости