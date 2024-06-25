На Харківському та Куп’янському напрямках ЗСУ відбили 13 атак окупантів

24 червня найгарячіша обстановка залишалася на Покровському напрямку. З початку доби відбулося 135 бойових зіткнень.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00 24 червня.

Протягом доби противник завдав по території України три ракетні удари, застосувавши шість ракет, 52 авіаційні удари із використанням 70 КАБів, задіяв 510 дронів-камікадзе. Ворог майже 2700 разів обстріляв позиції українських військ і населені пункти з використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку протягом дня провалилися шість спроб окупантів атакувати позиції Сил оборони в районах Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили сім атак ворога поблизу Синьківки, Стельмахівки та Піщаного. На даний час ще тривають три боєзіткнення поблизу Степової Новоселівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

Агентство Телевидения Новости