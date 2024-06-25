Наслідки обстрілів Харкова та області: зведення ОВА

24 червня о 22:40 окупанти вдарили КАБами по Харкову та району. Без руйнувань та постраждалих.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

4:00 м. Люботин Харківського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено чотири житлові будинки.

25 червня 03:40 смт Вільшана Харківського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два житлові будинки, дві господарчі споруди.

17:35 Куп’янський район, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено складське приміщення Куп’янського заводу, приватний будинок.

15:58 смт Старий Салтів Чугуївського району. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будівлю ремонтної станції, складське приміщення, автомобіль, три комбайни, чотири вантажівки, два багатоквартирні, два приватні житлові будинки.

14:35 Ізюмський район, Борівська громада, с. Новоплатонівка. Внаслідок влучання КАБу частково зруйновано школу, яка вже була раніше пошкоджена.

24 червня 14:00 Богодухівський район, Золочівська громада, с. Одноробівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено одноповерховий багатоквартирний будинок, господарчу споруду та електромережі. Без світла залишились 4 населених пункти. Всього відключено – 718 абонентів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Агентство Телевидения Новости