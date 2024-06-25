Сапери показали момент підриву на міні машини механізованого розмінування

Сапери ДСНС продовжують очищати сільськогосподарські угіддя на Харківщині. Використання машин механізованого розмінування дозволяє убезпечити життя рятувальників.

Надзвичайники показали роботу машини механізованого розмінування під час наїзду на протипіхотну міну.

Нині на Харківщині працює 38 піротехнічних розрахунків ДСНС. Протягом тижня піротехніки ДСНС ліквідували 542 ворожі боєприпаси.

З початку бойових дій у Харківській області знайдено і знищено понад 503 тис. одиниць вибухонебезпечних предметів. Очищено територію площею близько 138 га.

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