У Харківській області українські бійці взяли в полон командира відділення окупантів

На Харківщині українські оборонці взяли в полон командира відділення одного з батальйонів 11-го армійського корпусу на псевдо «Басист». Сталося це під час ротації окупантів.

Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

«Українські військові захопили як тих, хто мав відходити на ротацію, так і групу, що пришла на заміну», – йдеться в повідомленні.

Полонений загарбник розповів, чому опинився на українській землі, скільки грошей він розраховував отримати та що в росармії роблять з дезертирами.

Агентство Телевидения Новости