Кабмін виділив понад 218 млн грн на ремонт п’яти укриттів у лікарнях Харківщини

На Харківщині реконструюють 5 укриттів у медичних закладах області. На ці потреби Кабінет Міністрів України виділив загалом понад 218 млн грн.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Наявність укриття на території медустанови у разі ракетної небезпеки дозволятиме швидко убезпечитися і пацієнтам, і медичному персоналу та продовжити лікування.

Коштом цієї державної субвенції розміром у понад 218 млн грн планується відремонтувати безпечні укриття в Близнюківській, Зміївській, Золочівській лікарнях та двох лікарнях міста Харків: №17 та Харківській лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги.

Агентство Телевидения Новости