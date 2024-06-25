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Трьох жителів Харкова підозрюють в торгівлі наркотиками: вилучено товар та понад мільйон гривень

Трьох жителів Харкова підозрюють в торгівлі наркотиками: вилучено товар та понад мільйон гривень

Працівники поліції Харківщини викрили трьох чоловіків у збуті наркотичного засобу «метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «димедрол».

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

На підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду міста Харкова 20 червня слідчі провели обшуки за адресами у містах Києві та Харкові.

За результатами проведених обшуків вилучені мобільні телефони, 745 пакетів з пресованою кристалічною речовиною білого кольору та 1052200 гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 Кримінального кодексу України.

Слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури 31 та 32-річним жінкам, 36-річному чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів. Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. До Київського районного суду м. Харкова направлено клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Агентство Телевидения Новости

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