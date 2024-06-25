Зливав пальне зі службового автомобіля у власні каністри: зловмисник під вартою

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку у привласненні та розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура..

Підозрюваний з кінця 2022 року працює водієм газовидобувного підприємства на Харківщині.

За даними слідства, з травня 2024 року він приїжджав до свого будинку в Чугуївському районі та зливав дизельне пальне з паливного бака службового автомобіля у власні каністри.

Потім чоловік продавав вкрадений товар, за що отримував гроші. В результаті злочинних дій фігуранта підприємству завдано майнової шкоди, розмір якої наразі встановлюється відповідними експертизами.

19 червня правоохоронці затримали ділка в порядку ст. 208 КПК України за місцем його проживання.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости