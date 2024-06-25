Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:40
Просмотров: 67

Зливав пальне зі службового автомобіля у власні каністри: зловмисник під вартою

Зливав пальне зі службового автомобіля у власні каністри: зловмисник під вартою

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку у привласненні та розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура..

Підозрюваний з кінця 2022 року працює водієм газовидобувного підприємства на Харківщині.

За даними слідства, з травня 2024 року він приїжджав до свого будинку в Чугуївському районі та зливав дизельне пальне з паливного бака службового автомобіля у власні каністри.

Потім чоловік продавав вкрадений товар, за що отримував гроші. В результаті злочинних дій фігуранта підприємству завдано майнової шкоди, розмір якої наразі встановлюється відповідними експертизами.

19 червня правоохоронці затримали ділка в порядку ст. 208 КПК України за місцем його проживання.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 