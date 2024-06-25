Подробиці роботи наркокартелю у Борисполі та Харкові: затримано трьох ділків

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом особам у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів та сильнодійних лікарських засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та повторно (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України).

За даними слідства, навесні 2023 року 31-річна жінка запропонувала своєму 36-річному співмешканцю заробляти гроші на «наркобізнесі», повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Для цього вони незаконно придбали наркотичний засіб – метадон та сильнодійний лікарський засіб – димедрол. У себе вдома у місті Бориспіль Київської області пара розфасовувала товари по «закладках» та надалі особисто їхала до Харкова.

Приїхавши до міста, ділки передавали товар своїй спільниці — 31-річній харківʼянці, яка вже розкладала «товар» по місту. Потім вона передавала адреси розташування «закладок» чоловіку та жінці, які, своєю чергою, надсилали дані «клієнтам» через месенджер «Телеграм».

Отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та сильнодійних лікарських засобів грошові кошти зловмисники розподіляли між собою у заздалегідь обумовлених частинах.

За попередніми підрахунками, щомісячний «заробіток» учасників угруповання складав приблизно 1 млн гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків вилучено грошові кошти в сумі понад 1 млн гривень, автомобіль, придбаний на кошти, отримані від збуту «товару». Загальна вага вилученого метадону складає близько 900 грамів: приблизна вартість такої кількості наркотиків складає майже 2 млн гривень.

20 червня правоохоронці затримали пару за місцем проживання у Борисполі, а їхню спільницю — у Харкові під час розкладання «закладок».

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваних взято під варту.

Агентство Телевидения Новости