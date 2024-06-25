Викрито колаборанта, який допомагав розкрадати українське зерно на окупованій Харківщини

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у деокупованих районах Харківської області, який добровільно співпрацював з незаконною владою держави-агресора. 40-річний житель Куп’янська до повномасштабного вторгнення працював у місцевому підрозділі однієї з найбільших всеукраїнських аграрних компаній.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Після захоплення російськими військами частини Харківської області чоловік вирішив вислужитися перед рашистами і погодився обійняти фейкову посаду «и.о. начальника отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия Военно-гражданской администрации Харьковской области», яка розміщувалась в окупованому Куп’янську.

На цій посаді колаборант допомагав російським загарбникам розкрадати українські зернові, які зберігалися на місцевих елеваторах, та вивозити їх до країни-агресора.

Він керував роботою захоплених сільськогосподарських підприємств на окупованій території, погоджував звіти про результати їхньої діяльності, агітував місцевих фермерів перереєстровувати свій бізнес за російським законодавством та сплачувати «данину» до бюджету окупантів.

Також, зловмисник розподіляв протиправні обов’язки між співробітниками відділу, організовував виплату заробітної плати своїм підлеглим у валюті держави-агресора та виконував інші організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції в інтересах окупантів.

Напередодні контрнаступу 2022 року колаборант втік з Куп’янського району разом з російськими військами і наразі переховується на непідконтрольній території України.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів зловмиснику заочно повідомлено про підозру за ознаками ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до кримінальної відповідальності.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости