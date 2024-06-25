На Харківщині двох чоловіків підозрюють в одержанні доступу до дитячої порнографії

Під час моніторингу мережі Інтернет виявлено факти завантаження файлів графічних зображень, які належать до творів порнографічного характеру, зокрема таких, що містять дитячу порнографію.

Рол це повідомили в ГУНП Харківської області.

Проведено вісім обшуків у громадян, які завантажували та зберігали порнографічні файли, вилучена комп’ютерна техніка. Обсяг зафіксованої інформації, що містить дитячу порнографію, складає 1600 Гб.

В рамках двох кримінальних проваджень повідомлено про підозру двом чоловікам 75 та 53 років за ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України. Обвинувальні акти направлено до суду. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости