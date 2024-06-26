У Харкові судитимуть жінку, яка працювала в окупаційному пенсійному фонді Куп’янська

На Харківщині жителька Куп’янська під час захоплення міста збройними силами рф добровільно працевлаштувалась до окупаційного пенсійного фонду. Жінка обійняла посаду «главного специалиста по делопроизводству отдела юридически-правовой и организационно-информационной работы».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборантка складала документи так званого «Управления Пенсионного фонда Харьковской области», а також брала участь у формуванні списків пенсіонерів з метою подальшого отримання ними матеріальної допомоги від рф.

Після деокупації, щоб не відповідати за вчинене, жінка переїхала до Харкова, намагаючись «замести сліди». Однак завдяки злагодженим діям правоохоронців її було викрито.

Жінку судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 39-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости