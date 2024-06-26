Викрито ексдиректора харківського оборонного підприємства, який розкрадав державні кошти на ремонті військової техніки

Контррозвідка Служби безпеки викрила на оборудках з державними коштами колишнього генерального директора харківського державного підприємства з обойми концерну «УкрОборонПром».

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, влітку 2022 року на той час очільник заводу організував протиправну схему заволодіння грошовими коштами, які були передані підприємству для виконання державного оборонного замовлення. За контрактом з Міністерством оборони України харківське підприємство мало здійснювати ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів військового призначення.

До протиправної оборудки директор заводу залучив ще двох осіб: свого підлеглого – начальника управління з матеріально-технічного постачання, а також представника фірми, яка здійснювала постачання запасних частин.

Зловмисники домовились, що замість нових запасних частин для окремих вузлів та агрегатів військової техніки вони будуть закуповувати відремонтовані.

Натомість такі деталі були неналежної якості, не відповідали нормам та чинним стандартам і до того ж порушували умови укладеного договору.

Директор заводу та начальник управління матеріально-технічного постачання зі свого боку підписували документи про прийомку завідомо неякісних деталей, забезпечували безперешкодне проходження ними вхідного контролю якості на підприємстві та потрапляння цих неякісних комплектуючих до збиральних цехів.

Ініційована Службою безпеки судова товарознавча експертиза підтвердила неналежну якість цих деталей.

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів ексдиректору державного підприємства, а також двом іншим учасникам оборудки, повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодінням майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

За такий злочин зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі усім трьом фігурантам обрано запобіжні заходи: колишньому директору – тримання під вартою, іншим – цілодобовий домашній арешт.

Агентство Телевидения Новости