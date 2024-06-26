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У Харкові затримали двох чоловіків: хулігани вночі розбили скло у тролейбусі
Патрульні затримали двох чоловіків, які, ймовірно, розбили скло у тролейбусі.
Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.
Вчора вночі на лінію 102 надійшов виклик «Хуліганство». Заявник повідомив, що невідомі чоловіки на проспекті Ювілейному розбили скло у громадському транспорті.
Патрульні передали інформацію з описом імовірних порушників та розпочали пошук. За короткий час поліцейські виявили та затримали двох громадян, які підпадали під опис.
Інспектори встановили, що один з чоловіків пошкодив двері тролейбуса.
Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.