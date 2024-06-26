У Харкові затримали двох чоловіків: хулігани вночі розбили скло у тролейбусі

Патрульні затримали двох чоловіків, які, ймовірно, розбили скло у тролейбусі.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Вчора вночі на лінію 102 надійшов виклик «Хуліганство». Заявник повідомив, що невідомі чоловіки на проспекті Ювілейному розбили скло у громадському транспорті.

Патрульні передали інформацію з описом імовірних порушників та розпочали пошук. За короткий час поліцейські виявили та затримали двох громадян, які підпадали під опис.

Інспектори встановили, що один з чоловіків пошкодив двері тролейбуса.

Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости