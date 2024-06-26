Працював в окупаційній адміністрації: на Харківщині судитимуть поплічника рашистів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 60-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець села Грушівка під час силового захоплення збройними силами рф Куп’янського району добровільно вирішив працювати на ворога. У червні 2022 року чоловік обійняв посаду «в. о. помічника начальника відділу (селищного) Кіндрашівського територіального відділу» в окупаційній адміністрації.

Колаборант організовував роботу підлеглих, брав участь у нарадах та засіданнях. Обвинувачений також отримував пальне та розпоряджався ним з метою забезпечення благоустрою на території Грушівської громади й видавав довідки-перепустки на пересування іншим жителям.

Крім того, чоловік організовував розповсюдження пропагандистських газет «Харьков Z» та проводив агітаційну роботу серед місцевих мешканців, щоб сформувати у населення позитивне ставлення до окупантів.

Після деокупації колаборант втік і наразі переховується від слідства, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова.

Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости