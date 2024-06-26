На Харківщині директорка підприємства прирахувала собі понад 1,3 млн гривень при будівництві амбулаторії

За процесуального керівництва Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директорці підприємства, яке спеціалізується на проведенні будівельних робіт, за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, між комунальним некомерційним підприємством «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги» та науково-виробничим підприємством укладено договір про закупівлю робіт з будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини в одному із селищ Лозівського району.

Встановлено, що об’єми й вартість фактично виконаних робіт не відповідають даним, зазначеним у проєктно-кошторисній та звітній документації. Так, серед іншого, завищено вартість встановлення та монтажу опор, улаштування перекриттів, каркасу подвісних стель тощо. Також не відповідає дійсності кількість панелей перекриття, використаних сумішей для вирівнювання і фарбування стель та деталей для робіт з монтажу.

Підозрювана, достовірно знаючи про невідповідність цих показників, особисто підписала акти приймання виконаних будівельних робіт з недостовірними відомостями. Надалі на підставі цих документів на рахунок підрядника надлишково перераховано понад 1,3 млн гривень бюджетних коштів, чим завдано збитків замовнику — «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Вказану суму збитків підтверджено висновком проведеної судової економічної експертизи.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Також встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Агентство Телевидения Новости