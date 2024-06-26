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На Харківщині затримано четверо людей: збували наркотики через інтернет

На Харківщині затримано четверо людей: збували наркотики через інтернет

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чотирьом особам у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також повторно і в особливо великих розмірах (ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 40-річний мешканець міста Балаклія, який раніше вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків, продовжив порушувати закон. Влітку 2023 року чоловік створив онлайн-магазин, в якому покупці мали змогу придбати психотропну речовину «PVP».

Розуміючи, що самостійно не впорається, зловмисник залучив до протиправної діяльності трьох знайомих — двох чоловіків і жінку, які виконували роль кур’єрів, а також розфасовували товар по маленьких зіп-пакетах. Замовлення на психотропи та оплата приймались через Telegram-бот.

Опцій доставлення товару було декілька — підозрювані або розкладали згортки з PVP та потім надсилали координати покупцям, або відправляли пакунки з психотропами за допомогою поштового перевізника.

Залежно від маси речовини, вартість одного згортка варіювалась від 400 до 4500 гривень.

Щоб «замести сліди», підозрювані використовували різні банківські картки для прийому оплати, а також змінювали телефони. Однак правоохоронці зібрали доказову базу і викрили зловмисників.

У ході обшуків виявлено та вилучено спеціальне обладнання, банківські картки, телефони та інші докази протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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