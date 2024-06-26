Викрито харків’янина, який підтримував дії військових рф в інтернеті

Жителю Харкова повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисник своїми коментарями в телеграм-каналах схвалював обстріли Харкова та підтримував дії військових рф, заперечував збройну агресію російської федерації, виправдовував вторгнення на територію України.

37-річний мешканець Шевченківського району, використовуючи власний мобільний телефон, в телеграм-каналах схвально коментував обстріли міста, поширював та вказував місця влучання російських снарядів по житлових масивах Харкова.

Зловмисник транслював неправдиву інформацію щодо українських військовослужбовців, які начебто знищили Маріуполь та вбивали мирне населення. Викрили чоловіка в протиправній діяльності співробітники Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області спільно з відділом спеціальної поліції.

16 травня правоохоронці здійснили санкціонований обшук за адресою мешкання зловмисника. В ході обшуку поліцейські вилучили речові докази.

26 червня дізнавачі під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури повідомили порушнику про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Агентство Телевидения Новости