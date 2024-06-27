На Харківщині прикордонники з підрозділу «Фурія» завдали подвійного удару по окупантах

Аеророзвідники Донецького прикордонного загону під час бойового чергування виявили місце зосередження російських загарбників у зруйнованій споруді на Харківщині в районі Вовчанська.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Було помічено, що туди зайшов спочатку один військовий, потім ще один. Координати об’єкта були передані «повітряним снайперам», які направили туди дрони-камікадзе. Щоб бити напевно, вирішили завдати два удари.

Хлопці з підрозділу «Фурія» відправили туди спочатку одну «пташку». А після того, як місце зосередження особового складу противника було вражено, добити ворога полетіла ще одна.

Тож наразі підтверджено знищення щонайменше двох російських загарбників.

Агентство Телевидения Новости