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Нацгвардійці роблять для росіян пекло на Харківщині: фрагмент роботи спецпідрозділу НГУ

Нацгвардійці роблять для росіян пекло на Харківщині: фрагмент роботи спецпідрозділу НГУ

Нацгвардійці зі спецпідрозділу «Гострі картузи» показали групу російських вояків, що заблукали на українській землі.

Відео опубліковано в Телеграм-каналі підрозділу.

«Як виглядає логістика противника на Харківщині. На відео невеликий фрагмент дороги, по якій окупанти здійснюють основні логістичні задачі. Як ви бачите, на невеличкій ділянці метрів у 200 дороги стоять чотири знищені автівки, мінімум чотири вбитих російських солдата та розірваний невстановлений броньовик на гусянці», – йдеться в повідомленні.

За словами командувача НГУ, так виглядає майже весь логістичний маршрут. Бійці-спецпризначенці Нацгвардії роблять для росіян пекло на Харківщині.  

Агентство Телевидения Новости

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