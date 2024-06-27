12 постраждалих за добу: слідчі показали наслідки обстрілів Харкіщини

Протягом доби військові рф били по населених пунктах Харківського та Куп’янського районів Харківської області з різних видів озброєння. Упродовж доби слідчі провели 39 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 21 кримінального провадження, пов’язаних зі збройною агресією рф.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

26 червня по місту Дергачі військові рф завдали ударів керованими авіабомбами. Пошкоджено 67 будинків та споруд, у тому числі приватні будинки, торговельний центр, автомобілі. Постраждали 12 цивільних громадян, серед яких троє дітей.

В селі Великі Проходи внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту пошкоджено автомобіль.

Військові рф завдали ударів по Куп’янську. Пошкоджено будинок, господарчі споруди.

У селі Петропавлівка внаслідок влучання двох ворожих керованих авіабомб пошкоджено адмінбудівлю.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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