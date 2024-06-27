Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:04
Просмотров: 16

12 постраждалих за добу: слідчі показали наслідки обстрілів Харкіщини

12 постраждалих за добу: слідчі показали наслідки обстрілів Харкіщини

Протягом доби військові рф били по населених пунктах Харківського та Куп’янського районів Харківської області з різних видів озброєння. Упродовж доби слідчі провели 39 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 21 кримінального провадження, пов’язаних зі збройною агресією рф.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

26 червня по місту Дергачі військові рф завдали ударів керованими авіабомбами. Пошкоджено 67 будинків та споруд, у тому числі приватні будинки, торговельний центр, автомобілі. Постраждали 12 цивільних громадян, серед яких троє дітей.

В селі Великі Проходи внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту пошкоджено автомобіль.

Військові рф завдали ударів по Куп’янську. Пошкоджено будинок, господарчі споруди.

У селі Петропавлівка внаслідок влучання двох ворожих керованих авіабомб пошкоджено адмінбудівлю.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 