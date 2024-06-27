Реабілітаційне відділення на базі Обласного госпіталю ветеранів відновлюють на Харківщині

Для завершення ремонтних робіт на об’єкті спрямували 13,5 мільйона гривень. Відповідне рішення ухвалили 27 червня в ході сесії Харківської обласної ради.

Про це повідомляє ХОВА.

«Продовжуємо робити все можливе для повернення військовослужбовців, ветеранів, а також цивільних людей, постраждалих внаслідок збройної агресії рф, до активного й повноцінного життя. Питання розвитку мережі реабілітаційних відділень на Харківщині є одним із пріоритетних в системі охорони здоров’я регіону. Дякую депутатському корпусу обласної ради за підтриману ініціативу. Працюємо далі», – сказав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Корпус реабілітаційного призначення на базі Обласного госпіталю ветеранів майже відремонтований, він оснащений басейном та кріокамерою.

Наразі об’єкт не введений в експлуатацію через проведення інженерних заходів. Своєчасно завершити проєкт завадило повномасштабне вторгнення рф – раніше виділені на відбудову кошти були не використані через обставини, пов’язані з війною.

Агентство Телевидения Новости