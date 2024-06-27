Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:39
Просмотров: 59

Реабілітаційне відділення на базі Обласного госпіталю ветеранів відновлюють на Харківщині

Реабілітаційне відділення на базі Обласного госпіталю ветеранів відновлюють на Харківщині

Для завершення ремонтних робіт на об’єкті спрямували 13,5 мільйона гривень. Відповідне рішення ухвалили 27 червня в ході сесії Харківської обласної ради.

Про це повідомляє ХОВА.

«Продовжуємо робити все можливе для повернення військовослужбовців, ветеранів, а також цивільних людей, постраждалих внаслідок збройної агресії рф, до активного й повноцінного життя. Питання розвитку мережі реабілітаційних відділень на Харківщині є одним із пріоритетних в системі охорони здоров’я регіону. Дякую депутатському корпусу обласної ради за підтриману ініціативу. Працюємо далі», – сказав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Корпус реабілітаційного призначення на базі Обласного госпіталю ветеранів майже відремонтований, він оснащений басейном та кріокамерою.

Наразі об’єкт не введений в експлуатацію через проведення інженерних заходів. Своєчасно завершити проєкт завадило повномасштабне вторгнення рф – раніше виділені на відбудову кошти були не використані через обставини, пов’язані з війною.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 