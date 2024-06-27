Двох поплічників рф виявили на Харківщині: добровільно працювали на окупантів

Під час окупації Ізюмщини двоє мешканців міста Ізюм влаштувалися до незаконно створених органів тимчасової окупаційної адміністрації Ізюмського району.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Встановлено, що 37-річна жінка з червня 2022 обійняла посаду «главного специалиста отдела кадрового обеспечения».

Другому підозрюваному 45 років. Він добровільно надав до органів незаконної влади заяву щодо прийняття на посаду «специалиста по экологии и природным ресурсам отдела жилищно-комунального хозяйства Боровского териториального управления».

Зловмисник займався фіксуванням зруйнованих будинків внаслідок збройної агресії, вів відповідну документацію. Чоловік мав «перепустку» для вільного пересування серед військових рф, у вільному доступі користувався пальним для особистого транспорту, щоб виконувати роботу, а також надавав пальне іншим особам для «наведення ладу» на території села Богуславка.

За «роботу» порушник отримував заробітну плату у російських рублях. За показами свідків, чоловік встиг отримати російський паспорт в окупаційній адміністрації за власним бажанням.

Зловмисника заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости