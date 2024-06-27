У Харкові викрили подружжя: добровільно пішли на співпрацю з ворогом

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом особам у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрювані — подружжя з селища Козача Лопань. Під час захоплення російськими військовими населеного пункту чоловік з дружиною свідомо та добровільно пішли на співпрацю з ворогом.

38-річна жінка обійняла посаду «инспектора отдела внутренней политики Временной гражданской администрации Харьковского района Харьковской области». За роботу на рф вона щомісячно отримувала 25 тисяч російських рублів. Серед її «обовʼязків» було створення позитивного іміджу держави-агресора, а саме видача російської гуманітарної допомоги.

Її чоловік став «старшим инспектором отдела благоустройства и оперативного планирования Временной гражданской администрации Харьковского района Харьковской области», за що отримував 30 тисяч російських рублів на місяць.

Правоохоронці викрили подружжя у Харкові, куди воно переїхало та намагалось «залягти на дно», залишившись непоміченими.

Обвинувальні акти направлено на розгляд до Дергачівського районного суду Харківської області.

Агентство Телевидения Новости