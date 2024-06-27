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Наслідки обстрілу Куп’янського району Харківщини: постраждало двоє людей

Наслідки обстрілу Куп’янського району Харківщини: постраждало двоє людей

Посеред дня окупанти вдарили по селищах Ківшарівка, Кругляківка та Глушківка.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Повідомлення про обстріли надійшли до поліції 27 червня близько 14:10.

У селі  Кругляківка пошкоджений приватний будинок. Постраждала 61-річна місцева мешканка.

У селищі Ківшарівка боєприпас влучив у землю. Загорілися квартири у чотириповерховому житловому будинку, господарча споруда та легковий автомобіль. Постраждав чоловік.

У селі Глушківка загорілося приватне домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, бригади ДСНС.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України

Агентство Телевидения Новости

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