Окупанти вперше вдарили по Харкову ФАБ-500 – поліція (фото, відео)

27 червня близько 15:55 окупанти вдарили по Київському району Харкова: військові рф вперше застосували ФАБ-500. Двоє чоловіків та троє жінок дістали уламкові поранення та гостру реакцію на стрес.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Зафіксовані влучання авіабомб у приватний будинок, гуртожиток вищого навчального закладу. Слідчі, криміналісти, вибухотехніки працюють на місцях влучань ворожих боєприпасів.

За даними ДСНС України, одна з авіабомб влучила у житловий будинок та не розірвалась.

39-річний чоловік в момент удару перебував у будинку. У нього уламкові поранення та мінно-вибухові травми.

У 59-річної жінки гостра реакція на стрес. Ворожий боєприпас ФАБ-500 влучив в її оселю і не розірвався. Фахівці ДСНС вилучили бойову частину бомби.

Вибухові поранення також дістав 74-річний чоловік. В момент вибуху він перебував в гаражі.

У 21-річної жінки, яка знаходилася вдома під час ворожого обстрілу, гостра реакція на стрес. 29-річна жінка дістала уламкові поранення.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости