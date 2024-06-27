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У Харкові внаслідок авіаудару пошкоджена будівля пожежної частини
Сьогодні вдень ворог завдав ударів КАБами по приватному сектору Харкова. В результаті обстрілів частково зруйнований житловий будинок.
Про це повідомили в ДСНС України.
Також пошкоджені поруч розташовані будівлі, корпус навчального закладу та легкові автомобілі.
Також пошкоджені вікна та ворота пожежно-рятувальної частини. Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали.
Одна з авіабомб влучила у житловий будинок та не розірвалась.