У Харкові внаслідок авіаудару пошкоджена будівля пожежної частини

Сьогодні вдень ворог завдав ударів КАБами по приватному сектору Харкова. В результаті обстрілів частково зруйнований житловий будинок.

Про це повідомили в ДСНС України.

Також пошкоджені поруч розташовані будівлі, корпус навчального закладу та легкові автомобілі.

Також пошкоджені вікна та ворота пожежно-рятувальної частини. Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали.

Одна з авіабомб влучила у житловий будинок та не розірвалась.

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