В пошкодженому авіабомбою будинку перебував 10-річний хлопчик: подробиці обстрілу Харкова

27 червня близько 15:00 зс рф завдали авіаударів по Київському району Харкова та вперше використали ФАБ-500 з УМПК. Попередньо, атаки були завдані з населеного пункту Майський Бєлгородської області рф.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено приватні будинки, корпуси і гуртожитки вищого навчального закладу, а також будівлю ДСНС. Постраждали пʼятеро людей.

Одна з ФАБ-500 з УМПК влучила у стіну приватного житлового будинку і не здетонувала. Фахівці ДСНС вийняли підривний пристрій та витягають з подвір’я нерозірваний снаряд. У будинку на момент влучання знаходився 10-річний хлопчик, він не постраждав.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости